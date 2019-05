"Amo tenerte aquí": La reflexiva publicación de Gala Caldirola tras su matrimonio con Mauricio Isla

View this post on Instagram

Por fin podemos recorrer juntitos mi país!Amo tenerte aquí y que después de tanto tiempo puedas conocer el lugar donde yo nací! compartir con mi familia, mis amigos… no hace falta decir nada más… es un momento perfecto para mi!!! Recibe todo el amor con el que te recibe mi gente y disfruta del sol y el aire de mar, cárgate de energía y ganas de dar lo mejor de ti por chile en lo que se viene prontito!!! ❤️ #españa🇪🇸 #teamo