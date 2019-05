Coni Santa María responde a las personas que criticaron su traje rosado en el noticiario

A nadie dejó indiferente el llamativo “look” que tuvo la conductora del noticiario de Canal 13, Constanza Santa María. La periodista, en la jornada de ayer, miércoles, lució un llamativo traje rosado el que fue muy comentado en redes sociales.

Fue tanta la avalancha de comentarios, que la propia profesional tuvo que salir a responder las críticas, en las que muchas tildaron su vestuario de “pijama”.

“No sé. Supongo que llamará la atención que me preocupo de mi look. Así que está bien. Es parte del trabajo que yo tengo. Uno comunica a través de la vestimenta. Pero ahora, espero que no sea el principal motivo, porque yo hago noticias, informo, y eso es lo que me gustaría que la gente comentara. Es parte de mi pega, y parte de la televisión también”, dijo en entrevista con Intrusos.

“A mí me gusta ver, de alguna manera, marcar tendencia”, cerró.

Revisa los comentarios que dejó su traje:

¿Por que la Cony Santa Maria está con pijama? — Rodrigo Vicuña (@rodvicuna) 30 de mayo de 2019