"Don"t Talk About Me": Paloma Mami anuncia nueva canción y ya tiene video

La cantante nacional Paloma Mami no para de crear éxitos. Así lo demostró con “Fingías”, su tercer single tras las populares canciones “Not Steady” y “No te enamores” las cuales le han dado fama internacional.

Así es como el día de ayer compartió una positiva noticia con sus 2.6 millones de seguidores: estrenará nueva canción que se titulará “Don’t talk about me” y vendrá acompañado de videoclip.

“De mi para ustedes con mucho cariño…?? DONT TALK ABOUT ME SALE MAÑANA A MEDIA NOCHE…Y CON VIDEITO!! Tanto que me pidieron este temita por fin se los doy. Muchas gracias siempre por el amor y apoyo incondicional LOS AMO y los haters también”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

No obstante Paloma Mami ya había interpretado esta canción con anterioridad y su registro está disponible en el canal de YouTube “Casa Parlante“.

Aquí puedes escuchar parte de lo que sería su próximo tema: