"Lamento no poder ayudarlo más": La Jueza se emociona ante caso de joven abandonado por su padre

El programa “Carmen Gloria a tu servicio” de TVN enseñó un caso que dejó visiblemente afectada a la conductora del espacio, Carmen Gloria Arroyo.

“La Jueza” conoció la historia de Cristián, un hombre de 34 años que enfrenta un difícil problema con una herencia de una vivienda tras la muerte de su madre en febrero del presente año.

El contratiempo viene luego de que su padre apareciera, hombre que lo abandonó a corta edad y solo resurgió por el tema de la herencia.

En esta instancia Cristián contó que buscó a su padre, pero para que sus hijos supieran quién era su abuelo. A lo anterior agregó que él lo conoció cuando tenía 6 años, luego a los 16 se reencontraron y hace 7 volvió a saber de él. Cristián tiene 34 años.

Tras su relato la jueza encaró al padre: “No me venga con el típico cuento de ‘no me dejaban’ ¿Usted no sabe que existen los tribunales? ¿por qué no fue a pedir una relación con su hijo?”, le consultó, mientras que el sujeto se defendió diciendo: “para qué iba a ir si no me querían ver”.

“Es tan impresentable su argumento, es tan burlesco y falto de respeto con su hijo, que ni siquiera me dan ganas de corregírselo“, agregó luego Arroyo.

Tras esto la jueza lo expulsó del set y le entregó una sensibles palabras al demandante: “Me tiene frustrada, me tiene complicada, porque yo quisiera que este caballero no tocara ni un ápice del esfuerzo de su madre. Me leí la escritura por veinte partes para ver si había algo que lo alejara. Me tiene frustrada porque me pongo en el lugar de su mamá, porque de haber sabido hubiera hecho lo posible por separarse”.

Por último intentó darle una conclusión a este caso: “(Su padre) No tenía ningún derecho, la casa, su mamá la compró bajo el artículo 150, era entera de ella. Si hubiera querido separarse no se hubiera tocado, hubiera quedado enterita para ella”, explicó.

“Más casos (como este) tenemos que tener en el programa para poder enseñarle a las mujeres que pasa esto, para que no dejen de hacer los trámites, para que haya más acceso a abogados. Me da una impotencia, me da una rabia y le pido perdón por no sacar a este caballero de esta situación“, agregó afectada.

Fue así como explicó que a su padre le correspondía el 50% de la herencia, pero que no tenía ninguna obligación en acelerar el trámite, aludiendo a que posiblemente el hombre no tendrá tiempo para alegar, así como no lo tuvo para criarlo. “Lamento de corazón no poder ayudarlo más“, le dijo a Cristián, despidiéndolo con un abrazo.

Aquí puedes revisar la historia: