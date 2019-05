Comparini confesó duro momento que vivió con Fran García Huidobro tras ser sacado de Sigamos de Largo

Un duro momento vivió el icónico periodista Marcelo Comparini con la animadora de televisión Francisca García-Huidobro, tras haber sido sacado del programa de televisión de Canal 13, Sigamos de Largo cuando este espacio estaba en uno de sus mejores momentos.

Resulta que el comunicador, junto con Sergio Lagos y Marcos Silva, fueron cesado de sus funciones y en su lugar llegó la ex Maldita Moda, Mauricio Jürgensen y Maly Jorquiera, lo que provocó una serie de declaraciones por parte de los ex Sigamos de Largo.

Tras esta situación, Comparini conversó de este suceso con el programa Toc Show de Juan Carlos “Pollo” Valdivia, a quien le aseguró que “si me llamaran y me dicen ‘Marcelo, queremos que vengas a hacer Toc con la misma escenografía, con el mismo nombre’, yo creo que te llamaría y te diría ‘oye, me están ofreciendo esto. ¿Qué sabes tú de esto? Eso nomás te digo”.

Pero eso no quedó ahí, ya que días después de dicha entrevista, la “Fran” y Comparini se encontraron en el lanzamiento de la parrilla programática de Canal 13, y la ex Chilevisión tuvo un pequeño descargó que no olvidará el periodista.

“Bueno me topé con ella en el lanzamiento de la parrilla de Canal 13. Iba entrando como a una cuestión tras bambalinas. La gran se da vuelta y me dice ‘no te llamé porque no tengo tú número’. Y yo así, quede petrificado, porque es potente esta señorita”, dijo el comunicador a Julio César Rodríguez en el programa ‘Síganme los buenos’.

Al ser consultado que sensación tuvo tras “ser encarado”, Comparini sentenció diciendo que “me asusté mucho, no supe que decirle. No hubo posibilidades de avanzar en ‘mira, pucha…’”.