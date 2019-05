"Siempre diré tu nombre": Ex polola de Cangri publica desgarrador mensaje

Admitió que las cosas serían distintas si él estuviera presente.

Han pasado tres meses desde que se confirmó el fallecimiento de Sebastián Leiva, ex chico reality que era más conocido como Cangri.

Por esa razón, Araceli Díaz, su ex polola y madre de su pequeña hija, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales, el cual habla de lo mucho que echa de menos a Cangri.

“Si me preguntan quién es mi gran amor, siempre diré tu nombre”, fueron sus primeras las primeras palabras.

Luego agregó que “todo sería tan distinto si estuvieras acá. Me dejaste un vacío tan grande que no logro llenar. No puedo conformarme con esto. No puedo dejar de pensar a cada segundo lo distinto que sería si viviéramos este momento juntos. Necesito por un segundo un abrazo tuyo, de esos que me llenaban el alma, de esos que me hacían sentir que todo estaría bien”.

