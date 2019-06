"A lo Paloma Mami": Soledad Onetto reveló su fanatismo por la cantante en su última publicación

View this post on Instagram

Ha sido un día intenso y agotador pero aquí estamos a lo @palomamami 💕💕Su último video inspirará mis próximos días! 💕💕 gracias @dalvarezrivera por captarme a medio morir de cansancio en nuestro set 📸📺 y gracias @badiclaudia por mostrarme el último trabajo de nuestra ídola máxima! 💕🧠👅💅🏻 #SoleO