El doloroso recuerdo de Pancha Merino

A tres años de que la actriz, Pancha Merino, se separara de Claudio Labbé, esposo y padre de sus hijos, la herida fue abierta una vez más, así al menos se pudo observar en una conversación en el programa “Podemos Hablar”, animado por Julián Elfenbein.

La ruptura de la relación se dio en medio de una supuesta estafa por parte de los socios de Labbé y pese a que en la actualidad Merino se encuentra en una relación con el italiano Andrea Marocchino aún recuerda con nostalgia las dificultades que vivió.

“Fue un fracaso. Fracasó mi familia. Se rompió mi familia. Los niños sufrieron(…) Además que nosotros teníamos una muy linda familia. Éramos súper unidos. Estábamos súper enamorados” fue parte de lo que declaró Merino.

Agregando que “conocí a mi ex marido a los 16 años y estaba con estas personas. Estas personas siempre vinieron con él, eran amigos de él, de kínder, de los 5 años. Yo lo conocí en Pucón a los 16 años y estaba con este amigo (a quien acusó de estafa), teníamos todos 16. Su ex socio. No quiero hablar de él. Es gente nefasta”.