¿Paloma Mami?: el sorpresivo cambio de imagen de Valentina Roth

Valentina Roth ha pasado meses difíciles desde que perdió a su bebé, teniendo complicaciones de salud, sin embargo se ha dedicado con entereza a entregar mensajes positivos a través de Instagram.

Es por eso que sus seguidores la idolatran y más aún cuando muestra su belleza natural. En su última publicación impactó de hecho por el nuevo cambio de look que la llevó de vuelta al moreno.

“Nuevamente morena”, publicó la ex Yingo, para declarar después que “a mi me encantó” y que “rubia me veo más vieja aún”.

Sus seguidores le han dado más de 10 mil “me gusta” a la foto e incluso algunos la han comparado con la cantante Paloma Mami.

“Paloma eres tu??”; “Siempre morena, nunca inmorena”; “linda”, “hermosa”; “te ves muy bien” son algunos de los comentarios.

¿Qué opinas?