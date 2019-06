"Mariano me ha pedido conocerlo, yo le digo que vive muy lejos": Carla Jara reconoce distancia con su padre y que no le presentará a su hijo

Este sábado Chilevisión emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida donde estuvieron Rodrigo González, Carolina Gutiérrez, Carla Jara y Manuel José Ossandón.

Fueron los últimos dos precisamente los que tuvieron mayores roces al momento de compartir sus realidades, en especial cuando Carla habló del distanciamiento con su padre, donde uno de los temas fue la adopción homoparental.

Al respecto el ex alcalde de Puente Alto mostró su rechazo a la iniciativa, mientras que la esposa de Francisco Kaminski se mostró a favor.

“Yo tengo como experiencia el haber sido criada por mi mamá y tengo amigos que son parejas del mismo sexo y que tienen hijos, él tiene la suerte de tener un matrimonio de años, pero no por eso debe negarse a una realidad del país que tiene a más del 70% de las familias sólo con una madre como cabeza del hogar”, señaló.

Carla dijo que a los siete años dejó de ver a su progenitor, tema del que quiso referirse para mostrar que una familia bien constituida no necesariamente necesita de un papá y una mamá, y pueden ser perfectamente dos personas del mismo sexo.

Tras ello reveló cómo hace para que su hijo Mariano no se relacione con su abuelo. “Yo con mi papá no tengo relación al día de hoy (…) No conoce a Mariano (su hijo con Francisco Kaminski). Mariano me ha pedido conocerlo, entonces yo le digo que vive muy lejos, muy lejos y que no podemos comunicarnos, y porque no me interesa. Tengo 34 años, mi vida hecha, resuelta”, finalizó.