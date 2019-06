Nick Jonas admitió que él fue el culpable de la separación de Jonas Brothers en 2013

El pasado marzo, los Jonas Brother regresaron por todo la alto al panorama musical después de seis años y ahora, los hermanos Kevin, Joe y Nick hablaron sobre los motivos por los que decidieron separarse y cómo llevan compaginar su relación con ser compañeros de banda.

“Reflexioné y simplemente pensé: No habrá más hermanos nunca”, dice Joe Jonas, de 29 años, en el adelanto de la entrevista con Tracy Smith que se emitirá hoy domingo en CBS This Morning.

“Temí que ellos nunca volvieran a hablarme”, agregó Nick, de 26 años, después de admitir que fue el responsable de romper el grupo.

Fue en 2013 cuando los hermanos estadounidenses anunciaban la disolución del grupo por decisión “unánime”. La noticia se producía poco después de la cancelación de su gira “por un desacuerdo en la dirección musical del grupo”, según contó Nick entonces. “Llamarlo diferencias creativas es demasiado simple. Creo que mucha gente perdió las ganas por lo que estábamos haciendo. Entonces, ya sabes, hacíamos espectáculo que no vendían. Estábamos haciendo música de la que no estábamos superorgullosos. No estaba conectado”, admite ahora el más joven de los hermanos.

Una reflexión que le llevó a tomar la drástica decisión.“Les dije: ‘siento que los Jonas Borthers ya no deberían seguir, debemos continuar nuestro viaje por separado’. Pero no fue tan bien”, cuenta. Sin embargo, aunque al principio las cosas fueron más difíciles, Joe considera que ha merecido la pena. “Se suponía que debíamos pasar por todo lo que pasamos para llegar al punto donde estamos ahora. Creo que se puede llamar destino, o sea lo que sea, ahora hemos vuelto y creo que esta vez lo haremos bien”.

Sobre esta brusca pausa, los hermanos también hablan en el documental sobre sus vidas que Amazon Prime Video estrena el próximo 4 de junio, Chasing Happiness (En busca de la felicidad). “Joe y yo nos sentamos y Nick nos dijo que los Jonas Brothers tenían que acabar”, recuerda el mayor de todos, Kevin, de 31 años, en la cinta. “No, fue algo más directo. Nos dijo: La banda ha terminado, quiero continuar sin vosotros”, agrega Joe. “Me sentí traicionado, me mintieron y me enfadé mucho. Pensé que esto iba a ser para siempre y que éramos nosotros contra el mundo. Pero lo que más me dolió fue que vino de Nick, que es mi mejor amigo”, explica Joe en el documental. “Fue entonces cuando fui consciente de que todo había llegado a su fin. Nick y Joe son los más fuertes y sin ellos…”, añade Kevin.