El tierno mensaje de la vocalista de Jesse y Joy que le dedicó a Mon Laferte

Mi bella y hermosa Ciudad de México: siempre serás mi lugar favorito ❤️ gracias a las 10k personas que cantaron a una sola voz canción por canción. Los amo con todo mi ser ❤️ 🇲🇽 • Querida @monlaferte que lindo regalo me dio la música de poder conocerte. Eres talento y magia pura, gracias por darnos de ti, nuestro escenario siempre está a la orden 🙂 • #ciudaddemexico #cdmx #mexico #jesseyjoytour2019 #jesseyjoy #joyyjesse #colosodereforma #auditorionacional