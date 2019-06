María Luisa Godoy fue encarada por su panel por juntarse con Tonka tras despido de Raquel Argandoña

Esta mañana en el matinal “Muy Buenos Días” de TVN se refirieron al despido de Raquel Argandoña de “Bienvenidos” en Canal 13.

Es que el terremoto que sacudió la salida de la conductora de Radio Agricultura de la televisión ha sido un festín para el resto de los matinales.

En ese contexto, el periodista de espectáculos Hugo Valencia contó detalles de cómo fueron ocurriendo los hechos que marcaron la salida de Argandoña.

Con ello, el panel compuesto por María Luisa Godoy, Cristián Sánchez, Ignacio Gutierrez, Marcela Vacarezza, Iván Núñez, Chiqui Aguayo, entre otros, hablaron también de las reacciones de los rostros del ex canal del angelito, recordando que quien dio la noticia en primera instancia, Patricia Maldonado, había asegurado que “todos en el panel sabían” del despido de Raquel.

En esa instancia, Ignacio Gutiérrez lanzó una bomba frente a todos apuntando a María Luisa Godoy. “Yo ayer vi a la Mari hablando muy de cerca con Tonka”.

Ante esto, la aludida se largó a reír, acusándose. Hugo Valencia, en tanto, le dijo: “Cuando estaba todo el equipo buscando a Tonka por todas las comunas, ¿estaba contigo?”.

María Luisa, sin embargo, aclaró que ayer no estuvo sola con Tonka, sino que también en la misma conversación estuvo Cristián Sánchez, Ignacio Gutiérrez e Iván Núñez, quienes levantaron la mano solidarizando. Tras ello, María Luisa tuvo palabras para responder a Hugo.

María Luisa: “Le tengo mucho cariño a Tonka, la encuentro correcta y buena persona. Me encanta”.

Hugo: ¿Hablaron de este tema?, ¿sí o no?

María Luisa: Pero te puedo asegurar que ella no supo cuando estaba al aire el viernes en el programa, si no lo hubiera dicho.

Hugo: ¿Sí o no?

María Luisa: Un poco. Te puedo asegurar con lo que conozco a Tonka es que ella no supo el viernes cuando estaban al aire del despido de Raquel. Ella no hubiera podido estar en el set.

Más adelante, la conductora del Muy Buenos Días dijo que “yo creo 100% que Tonka no sabía” y que si no no hubiera dicho a los medios después que no compartía la decisión de los ejecutivos. “Salió a prestarle ropa todo el rato“, dijo defendiendo a su amiga.