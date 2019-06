Pamela Díaz se puso chip que "rejuvenece y aumenta su deseo sexual": esta fue su motivación

La conductora de “Viva la Pipol” narró una peculiar intervención que se realizó el pasado lunes con el fin de recuperar su energía.

Este procedimiento médico consiste en la implantación de un chip llamado “Rejuvchip“, el cual contribuye en disminuir el cansancio y aumentar el deseo sexual.

Pamela Díaz compartió parte de este procedimiento que grabó y detalló sobre el proceso en el estudio.

“No me dolió nada, esto fue ayer, me pusieron una inyección para anestesia. Es algo distinto, uno no está acostumbrada a ponerse un chip, pero yo nunca me he puesto nada, no es que sea natural, estoy operada entera, pero es distinto, no sé si va a funcionar, pero he conocido buenas experiencias“, explicó en la oportunidad la animadora.

Este chip tiene una duración de 4 a 5 meses y, con el paso del tiempo, comienza a desaparecer.

El por qué de este singular procedimiento tiene que ver con el cansancio que siente Pamela Díaz desde hace algún tiempo:

“Yo me siento cansada hace un tiempo y cuando me comentaron dije ‘lo voy a probar’, es algo rápido y había escuchado de otras chiquillas como de 30 años que lo habían hecho y que le había cambiado hasta la piel y el pelo“, sentenció.

Sus beneficios

De acuerdo al sitio de la Clínica Parva, este chip “aumenta la energía física y mental, ayuda en el rendimiento sexual, a un estado físico saludable, al equilibrio hormonal y una mejor sensación de bienestar. Además, las mujeres se benefician con un alivio de los sofocos, el rejuvenecimiento vaginal, aumento de la densidad ósea, mejora del sueño y alivio del síndrome premenstrual”.