Pampita explicó su particular visión sobre el aborto y lo que necesita la sociedad

Carolina Ardohaín, “Pampita”, demostró tener una especial perspectiva sobre la discusión del aborto en Argentina.

En su programa “Pampita Online”, la modelo dijo no que no está de acuerdo con la interrumpción del embarazo. Sin embargo, no está en total desacuerdo con el aborto.

“No participo de las marchas, porque no lo comulgo. Pero una cosa es decir ‘yo no pienso igual’ y otra es qué necesita mi sociedad. Pertenezco a esta sociedad, a este país y me parece que necesitamos la ley”, expresó.

“No estoy a favor del aborto por mi formación católica (…) Es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino”, agregó.

No obstante, expresó: “Una cosa es lo que yo pienso, y otra es lo que como sociedad me parece que estamos necesitando”.

En su argumentación, “Pampita” añadió que “no todas pueden elegir sus embarazos, muchísimas mujeres son abusadas, muchas más de las que se imaginan, y la desinformación es parte de lo que está pasando para que lleguen a ese extremo”.