Fran García-Huidobro responde por si será la reemplazante de Raquel Argandoña

El despido de Raquel Argandoña de “Bienvenidos” es un hecho. Lo que aún no se sabe con total certeza, son las razones.

Mientras algunos dicen que fue una decisión emanada desde el director ejecutivo de Canal 13 por la mala que mantenían, otros dicen que es porque quieren integrar a Fran García-Huidobro al matinal.

En conversación con La Cuarta, Fran dio su versión del caso que, básicamente, se excusa en el desconocimiento. “No tengo nada que decir, porque a mí por lo menos no me han dicho nada”, respondió.

“Mi próximo proyecto es irme de vacaciones a fin de mes. No tengo ninguna información y sólo he visto lo que dicen los medios. Eso es lo que diré“, detalló Fran García-Huidobro.