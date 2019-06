Paty Maldonado entrega detalles de su informante en "Bienvenidos"

Paty Maldonado se ha transformado en una de las protagonista del escándalo farandulero del último tiempo, el cual tiene relación con el despido de Raquel Argandoña de “Bienvenidos”.



En ese sentido, la panelista del “Mucho Gusto” habló sobre la persona que le informó sobre la desvinculación de su amiga del matinal de Canal 13, entregando algunos detalles de su identidad.

“Sé lo que está pasando. La información que tengo es maravillosa”, comentó Maldonado, para luego agregar que “la persona precisamente no está al aire, pero está. No voy a decir si está en el switch, en el piso, pero está”.

Luego, José Antonio Neme le preguntó a Paty Maldonado por qué desmintió públicamente a los animadores de “Bienvenidos”, Martín Cárcamo y Tonka Tomicic.

“La amistad que tenemos con la Raquel merece toda mi lealtad. Yo creo que aquí hay un nudo de mentiras que no puede ser. La sé tan muy bien, lamentablemente no puede decir por qué, porque quedaría la hecatombe”.

Debido las declaraciones que Patricia ha entregado, si ella ha recibido algún tipo de amenaza de la persona que la ha contactado, incluso a altas horas de la noche.

“A mi nadie me puede amenazar. En ningún momento he sido ni amenazada ni agredida. La persona que me llamo a esa hora me pidió todo tipo de disculpas, pero está muy preocupado, preocupada, preocupede”, destacó.