"Todos ustedes sabían lo que venía": Paty Maldonado desmintió a Tonka Tomicic y Martín Cárcamo

No hay duda que el escándalo de la semana ha sido la salida de Raquel Argandoña de “Bienvenidos”.

Diario La Cuarta informó que Raquel se enteró el pasado viernes de su desvinculación del canal. Tras esto, una ola de divididos comentarios se asomó.

La fuente oficial del tema es su amiga Patricia Maldonado, quien le informó de su despido antes que la casa televisiva lo hiciera.

Una de las declaraciones más potentes de Maldonado fue el desmentido a Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, quienes aseguraron desconocer la salida de la ahora expanelista.

Paty Maldonado sostuvo que esto no sería así, de acuerdo a sus palabras en el matinal “Mucho Gusto”.

“Quiero hacer una aclaración. Yo no tengo ningún interés en estar en guerra con los colegas de los canales. Al contrario, tengo grandes amigos. Muchas ‘diucas’ -en Mucho Gusto llaman ‘diucas’ a las fuentes de Canal 13 que les dan datos- antiguas, algunas diucas nuevas, algunas diucas que se han muerto, otras que están vivitas”, partió comentando Maldonado.

Luego agregó: “Pero no digan, no vuelvan a decir que ustedes no sabían. No digan eso, porque todos ustedes sabían lo que venía, ¡por favor!“.

Luego Karla Constant, Diana Bolocco y José Miguel Viñuela avivaron la conversación y obtuvieron más detalles de lo ocurrido.

Maldonado informó que se enteró a través de una pauta cerrada, antes del viernes y que todos los rostros del espacio de Canal 13 conocían esta información.

Diana Bolocco defendió la versión de su amigo Martín Cárcamo, quien afirmó que desconocía el despido de Argandoña, pero Maldonado sostuvo sus palabras.

“Obviamente, después de todo esto que ha pasado, la gente no quiere meterse en un forro. No quiere sentirse culpable de lo que no es, porque a veces aparecen el animador o animadora siendo culpables de algo que no es. Las decisiones no las toman ellos, las toman los ejecutivos”, explicó.