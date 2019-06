Sergio Lagos vuelve a la polémica: madre de su hijo disparó fuerte acusación

Sergio Lagos hace más de un año se vio envuelto en una polémica tras una demanda de paternidad interpuesta por Catalina Lasen, madre de su hijo.

La noticia, que causó bastante revuelo en su momento, no tardó en desaparecer. Pero una nueva acusación volvió a poner el tema en la palestra.

A través de stories de Instagram la mujer volvió a la polémica: “Llevé a mi hijo al doctor… Me preguntaron su historial genético por el otro lado, no pude entregarlo porque no puedo acceder a él“, consignó el sitio El Filtrador.

Tras esto Catalina Lasen habría recibido el apoyo de sus seguidores en las redes sociales y publicó una nueva fotografía: “Solo decirles que no hay ningún mensaje editado ni eliminado. ¡No hago lo mismo que tú! Doy la carita como mujercita que soy“, mencionó cuestionando a Sergio Lagos, quien según ella edita sus comentarios en las redes sociales.

Tras la viralización de estas historias, los comentarios negativos que recibió Sergio Largos en su cuenta de Instagram no tardaron en aparecer. “Tu otro hijo es igual a ti, chanta“, le escribió un internauta.

“Hazte cargo! Tienes otro hijo y necesita que te hagas los exámenes, deja de ser un chantaa”, redactó otro indignado usuario.

Catalina Lasen sostuvo que si bien no estuvo bien involucrarse con el periodista, no se arrepiente: “Acá el tema no es enjuiciar la situación sino defender los derechos de un niño (…) Y no siento tristeza por mi hijo, sino pleno orgullo”, informó el citado medio.