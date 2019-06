Matrimonio Araneda-Vacarezza también declararon como "una pérdida" el despido de Raquel Argandoña

El matrimonio de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza comentó el despido de Raquel Argandoña de “Bienvenidos” y ambos coincidieron que es “una pérdida” para el panel del programa de Canal 13.

El apoyo de suma al de Pedro Engel, Marta Larraechea, los animadores del matinal, entre otras figuras de la televisión.

Según consignó Las Últimas Noticias, Vacarrezza reconoce que su salida “es una pérdida” y que “me encanta la Raquel, en pantalla creo que es una personaje que entrega contenido y diversión. Es una mujer reconocida por todo el mundo y potente“.

“Cuesta en la televisión encontrar gente más adulta. Creo que un matinal y sobre todo como son ahora como paneles corales, es bueno tener representados a todos los grupos etarios. Son decisiones ejecutivas que yo no comparto, pero tendrán sus razones”, agregó.

“De cualquier modo no me parece la forma enterarse por amigos y no por quién es tu jefe. Eso no corresponde“, dice.

Por su parte, Rafael Araneda afirmó que Argandoña “es un aporte en cualquier panel. Tiene cuento, historias y eso es muy importante en un panel de conversación donde se tocan temas de todo tipo. Ella es absolutamente transparente y es una pérdida en ese sentido“.