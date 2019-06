Vocalista de "Noche de Brujas" reveló el singular intercambio que hizo con Romeo Santos

El late “No Culpes a Juapía” del integrante de “Rojo” se emite todos los jueves a través de Instagram y ha logrado sorprender con varias confesiones de sus invitados.

En el capítulo que se emitió ayer, el cantante y líder del grupo “Noche de Brujas” Héctor “Kanela” Muñoz reveló el singular encuentro que tuvo con Romeo Santos en el Festival de Viña donde ambos se conocieron.

“Nos cruzamos con Romeo Santos. Yo con mis zapatos de charol, y él con unas botas personalizadas. Nos vemos y me dice ‘Me gustan tus zapatos’. Yo quería pedirle una foto, pero él me dice ‘cambiemos’. Yo me quedé con sus botas -calza como 46- y él se llevó mis zapatos de charol”, señaló en la oportunidad.