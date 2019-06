"Fue terrible": José Antonio Neme se abrió y habló de su reciente separación

El día de ayer el periodista José Antonio Neme soltó una sensible declaración en el matinal “Mucho Gusto” de Mega.

“Me separé hace poco“, partió confesando el comunicador en el matinal luego de que se hablara como tema general el amor y la familia.

“Les voy a contar un momento que me tiene bien marcado. Tuve una discusión bien dura y uno sabe que esa pelea no es por el horario u otra cosa, sino que hay un subtexto y que peleas porque es el fin“, narró sensible.

Luego agregó: “Me senté en el sofá, vino un silencio y ahí me dije ‘esto se acabó’ y sentí un frío. Fue terrible“, recordó.