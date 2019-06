Sigrid Alegría publica fotografía del pasado: "18 años, no sé qué quiero estudiar, no sé para qué soy buena"

La actriz Sigrid Alegría es una usuaria activa de Instagram, plataforma donde publica constantemente fotografías de su trabajo, y donde tiene más de 500 mil seguidores.

Esta vez Sigrid impactó a sus fanáticos en redes sociales, con una fotografía cuando a penas tenía 18 años.

La actriz nacional comentó: “18 años,… no sé qué quiero estudiar, no sé para qué soy buena, no me atrevo a dar la P.A.A. Garzoneo en La Terraza, plaza Ñuñoa”.

A esto agregó “y descubro a los garzones, cocineros, actores, directores, guionistas, poetas, músicos, camarógrafos, fotógrafos, gozadores y La Batuta”, prosiguió.

“Quiero a personas como ustedes el resto de mi vida. Aquí estoy bien. Aquí soy menos rara. #mihistoria”, finalizó.

Revisa el registro acá:

“Siempre linda.y muy inteligente…actua ,baila,canta,amorosa…las tiene todas..te admiro mucho sigrid”, “Te conocí a esa edad. Nunca más vi a alguien tan bella”, “Jajajajaja y lo demás ya es historia eres una leyenda la mejor actriz Chilena grande sigrid eres la mejor ❤️”, fueron algunos de los comentarios.