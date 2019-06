El duro relato de Bárbara de "MasterChef" sobre acosador: “Me dijo que me iba a violar y después me iba a matar”

Bárbara Lackington, de 19 años, es una de las concursantes más jóvenes de “MasterChef“. Y también quien ha recibido los más ácidos comentarios que se podrían imaginar.

El pasado domingo logró llegar a la final de esta nueva temporada de “MasterChef”, dejando fuera a la querida concursante polaca Kaschka Glazenwska.

Este episodio trajo consigo duras críticas, como que Bárbara estaba “apitutada”o que el programa estaba “arreglado”.

No obstante, esta no sería ni la primera ni segunda vez que Bárbara Lackington recibe duras críticas ni acosadores comentarios.

“Corrí el riesgo que corremos todos los que entramos en la tele, que es que hay gente malintencionada“, partió comentando Lackington en un entrevista con diario La Cuarta.

“Me han incitado mucho al suicidio, hasta me llegó un video de YouTube para aprender a suicidarme… Por otra parte, en cuanto a amenazas de la gente, he tenido una, que fue uno de los que bloqueé…. Me dijo que si me veía en la calle me iba a violar y después me iba a matar“, relató explícitamente la joven.

Si bien esto suena bastante grave, Lackington le bajó el perfil a la situación narrando que también existe mucha gente que le da apoyo y la “ama”, sin conocerla.

Finalmente repasó el odio que le demuestra la gente, donde ella explicó que es un “personaje”.

“Yo me veo y digo … ¡uta la hueona pesada! Nunca en el programa me han incitado a decir algo, pero sí en las entrevistas a veces te preguntaban tres veces lo mismo, porque la respuesta que una daba no era lo que les gustaba, con tal de generar más polémica. Hay cosas que están editada“, detalló.