Emblemática pareja de "Doble Tentación" anuncia quiebre amoroso

“Doble Tentación” tuvo varias emblemáticas parejas, siendo la de Ángela Duarte y Critóbal Álvarez una de las que más duró en el tiempo.

Sin embargo, todo llegó a su fin, ya que el modelo sacó la voz luego de varios rumores que hablaban de un quiebre amoroso debido a que no publicaban fotos juntos.

“No tuve una respuesta por esos malditos 9 años que estuvimos juntos. ¿En qué momento cambió tanto? Solo quiero que esas cosas desaparezcan de mi cabeza y lograr dormir, aunque no despierte nunca más. No quiero volver a lo de antes, pero me cuesta mucho pensar hacia adelante. Solo quiero superar esto y no volver a enamorarme nunca más en mi puta vida”, manifestó Cristobal en una historia de Instagram.

Por otro lado, Ángela hizo un video donde destacó que no tiene contacto con su ex y además desmintió algunos rumores, pero no entregó detalles del quiebre.

Cabe destacar que ambos tuvieron varios conflictos en “Doble Tentación”, pero después continuaron su relación, incluso habían adoptado a un perrito.