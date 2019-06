Raquel Argandoña cuenta la estrategia para recuperar a su pololo

Raquel Argandoña contó en la edición del lunes recién pasado de “Sin Límite” que había terminado su pololeo con un hombre 17 años menor.



Por esa razón Raquel habló en el programa de Radio Agricultura sobre el mismo tema, pero ahora entregó la receta para volver con su amor.

“Cuando uno pelea, toma el teléfono, el Whatsapp. Entonces uno dice ‘le voy a escribir algo y después pum, eliminar. Entonces el mensaje queda eliminado y por lo menos va a leer que tu le escribiste algo y lo borraste”, reveló la ex “Bienvenidos”.

Luego “La Quintrala” agregó que él debería responder ‘”no alcance a leer ¿Me escribiste?’ Eso siempre resulta. Yo no lo había hecho porque me estaba haciendo la interesante, pero como veo que no pasa nada”.

Finalmente, Raquel Argandoña reveló que es la primera vez que esto lo ocurre, destacando que es el primero que le sale “chucaro”.

