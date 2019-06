¿Se acabó el amor? Raquel Argandoña se distanció de su pololo 17 años menor

Raquel Argandoña retomó su trabajo en el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, ya que la semana pasada fue complicada debido a su despido de “Bienvenidos”.



En su regreso, “La Quintrala” habló sobre un nuevo problema, el cual tiene que ver con el distanciamiento que tuvo con su pololo 17 años menos.

“Me pegaron la cortada. Se enojó”, fueron las palabras con las que Raquel Argandoña comenzó a contar las cosas que hizo en su fin de semana, destacando que fue a una fiesta.

“Como llegué sola, se dieron cuenta de que mi media naranja estaba picada, desde el jueves que no me contacta”, comentó la ex Canal 13 que llegó a su casa a las 02:45 de la mañana.

Con respecto a la razón del enojo, Raquel dijo que pudo haber sido a la declaración que dio sobre su ex Hernán Calderón.

ESCUCHA EL MOMENTO ACÁ: