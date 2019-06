Raquel Argandoña cuenta qué matinal verá tras su salida de "Bienvenidos"

Raquel Argandoña reapareció en los medio de comunicación, ya que el lunes recién pasado regresó a la conducción del “Sin Límite” de Radio Agricultura.

En ese contexto, la ex panelista de “Bienvenidos” habló sobre salida y agradeció todo el tiempo que estuvo en Canal 13, destacando que todo fue civilizado y que no hay ninguna demanda.



Además, Raquel contó cuál es su rutina mañanera, la cual comienza casi dos horas más tarde de cuando trabajaba en el matinal.

“Ahora me despierto a las 7:10. Por lo tanto hago un zapping corto, me quedo un rato con ustedes porque me hacen reír y después ya me levanto”, contó Raquel a Patricia Maldonado, dejando claro que ahora verá “Mucho Gusto”

ESCUCHA EL MOMENTO ACÁ: