José Miguel Viñuela no aguantó las lágrimas al hablar de Javiera Suárez

Javiera Suárez está pasando por un difícil momento tras encontrarse internada en la Clínica Alemana, producto del cáncer que padece hace años.

Esta noticia remeció a diversos rostros televisivos. José Miguel Viñuela fue el que se mostró más afectado por esta noticia, quebrándose en pantalla.

Patricia Maldonado aseguró en el matinal “Mucho Gusto” que había hablado con Javiera Suárez, quien le dijo que “siempre la tenía en su corazón”, lo que la conmovió hasta las lágrimas.

“No todos los días podemos reír, hoy quiero llorar”, aseguró Maldonado emocionando a todo el set.

Luego agregó: “Yo también, Javiera, te tengo en mi corazón y siempre te tendré en mi corazón, durante todos los días que me queden de vida“, sentenció.

Fue ahí cuando le dieron la palabra a José Miguel Viñuela, quien ya estaba emocionado y no pudo decir nada.

“Perdón, pero no tenía pensado hablar este tema en cámara. No puedo hablar, no sé qué decir, perdón“, se disculpó.

Quien cerró el sensible momento fue Pedro Engel, quien reflexionó: “La vida es con todo, lo bueno, lo difícil y a todo tenemos que darle espacio en nuestro corazón”.

Luego invitó a los panelistas a tomarse las manos y así enviar positivas energías a Javiera Suárez.