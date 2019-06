Patricia Maldonado abre su corazón tras la muerte de Javiera Suárez

Patricia Maldonado se tomó algunos minutos del programa “Sin Límite”, de Agricultura, para hablar sobre Javiera Suárez y su lamentable fallecimiento.



En ese contexto, la panelista de “Mucho Gusto” se dirigió a la familia de la periodista, en especial a la su madre.

“Tuve la suerte de quedarme con el recuerdo de ella a voz. Me llamó por telefoneo ayer, me quedé sorprendidísima, no podía creer lo que estaba escuchando”, manifestó Patricia Maldonado, agregando que la tendrá siempre en su corazón.

Luego Paty destacó que Javiera logró su sueño de tener y ver crecer a su hijo Pedro Milagros, para luego concluir su mensaje deseándole mucha fuerza a la familia.

ESCUCHA EL MOMENTO ACÁ: