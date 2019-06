Vale Roth revela su tratamiento tras sufrir delicada enfermedad

Vale Roth impactó en los medios de espectáculos debido a que contó que había perdido al bebé que estaba esperando, situación que le significó varios problemas de salud.

Luego de una serie de exámenes, la bailarina comentó en sus redes sociales que sufrió un embarazo molar, una especie de tumor que se ubica en la zona del útero.

“No es muy normal la verdad, pero bueno durante un mes tengo que ir una vez a la semana a sacarme sangre para ver cómo está la beta”, comentó Valentina.

Luego Vale Roth detalló que “si ha bajado o no y luego por 7 meses ir a control cada mes y hacerme ese examen. Si no baja y pasa algo extraño me tienen que hacer una quimioterapia”.

Finalmente, la ex “Yingo” y “Calle 7” destacó que tiene toda la fe y que todo saldrá bien, además de agradecer todo el cariño que ha recibido en estos días.

