Kathy Salosny revela su experiencia con duendes que le esconden las joyas

Kathy Salosny constantemente cuenta distintas situaciones de su vida en “No Culpes a la Noche”, pero también en los diferentes programas de TVN.



En ese contexto, la animadora del canal estatal reveló en “Muy Buenos Días” una situación paranormal, ya que aseguró que en su casa hay duendes que le esconden las cosas. “A mí se me pierden joyas y después de un tiempo aparecen el lugares muy insólitos”.

“Nunca he visto un duende, pero me pasa algo muy curioso siempre, permanentemente, que a mí se me pierden joyas, aros, anillos y los busco por todos lados, y aparecen en lugares muy insólitos después de dos o tres meses… y no ha sido una vez, sino que varias veces”, manifestó.

Posteriormente agregó que el amigo con el que vive sí ha visto duendes, sin embargo Kathy Salosny destacó que ha “sentido presencias especiales, extrañas, en la escalera, cosas de ese tipo”, por lo que decidió decir “‘Ya, voy a creer que son duendes"”.