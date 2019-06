Diana Bolocco entregó sentidas palabras sobre su padre: "No estoy lista para el día que me faltes"

Este viernes se vivió una emotiva jornada en “Mucho Gusto“, donde los panelistas realizaran un especial en marco del día del padre.

Una de las más emocionadas con el tema fue la conductora Diana Bolocco, quien tras ver una fotografía de su padre, Enzo Bolocco, no logró contener las lágrimas.

“Me cuesta hablar de mis padres (…) me emociona, porque son mayores. Mi padre tiene 87 años, aunque muchos dicen que no los representa, porque tiene una energía desbordante“, expresó Bolocco.

Luego Diana explicó por qué siente tanta emoción al hablar de este tema, explicando que tiene un gran miedo de su partida. “…tengo 41 años, pero sigo sintiéndome de 10 a tu lado. No estoy lista para el día que me faltes y espero aprovechar este tiempo lo más posible“, detalló.

Finalmente entregó un sensible mensaje a su padre: “Es un soñador, con carácter fuerte. Me entregó unas alas grandes para volar. Perdón si en algún momento no he sido tan cariñosa, pero te quiero con todo mi corazón. Gracias y te amo”, finalizó Diana Bolocco.