Kel Calderón dejó al descubierto parte de su cuerpo y generó ácidos comentarios

Lo que sería una sensual foto de Raquel Calderón posando en su cama se volvió en una pesadilla para la influencer, quien sin verlo venir recibió una serie de comentarios por un detalle.

«Kindle & me x ever and always», escribió junto a la fotografía, pero lo que llamó la atención fue el tatuaje de su pantorrilla.

“Que feo el tatuaje!! Teniendo plata podria tener algo mas lindo”, “Que roto el tatuaje ( leer con voz de imitación de fabrizio copano )”, “Teniendo tanto dinero y todo no encontro un tatuador más pro sorry. 1 2 3 que venga la ola de defensores 🙄”, dijeron algunos. El resto que habló del tatuaje decían que no estaba bien hecho o que era “canero”, en alusión a los que hacen en las cárceles.

Sin embargo, también tuvo su barra: “La que puede puede y la que no tira mierda por envidiosas. ❤️ Ella es regia y nada que hacer. Muchas critican. De víboras”.