Checho Hirane habla del peor momento de su vida y se quiebra

Este viernes se realizó un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde el humorista Sergio “Checho” Hirane (64) abordó un duro episodio de su vida.

Los invitados estaban comentando acerca de sus encuentros con la justicia. Cuando se le preguntó a Hirane, comenzó a relatar su historia. “Fue el peor momento de mi vida, nunca lo había pasado tan mal”, aseguró.

La situación que vivió el conductor de radio Agricultura, comenzó porque había sido citado a declarar como testigo por un caso relacionado con facturas ideológicamente falsas de una productora, motivo por el cual terminó siendo procesado por delitos tributarios. Finalmente, la Corte Suprema lo absolvió.

Explicó que en ese momento debía ir a hacerse un examen, frente a lo cual se dijo que se estaba escondiendo en una clínica. “La única forma que tenían de dejarme detenido todo el fin de semana era declararme peligro para la sociedad. En ese momento estaba Zacarach suelto y yo era peligro para la sociedad”, sentenció.

“Pagué más de 100 millones de pesos por llegar a la última instancia, porque mi mayor capital era la credibilidad. ¿Cómo podía seguir hablando en la radio sobre los políticos con facturas falsas si yo tenía facturas falsas”, dijo Checho.

Finalmente, narró con gran dificultad, quebrándose, cuál fue el momento más emotivo durante todo este proceso. “Tú estás en la cárcel preso y no sabes qué está pasando con tus hijos en el colegio, qué les están diciendo…. mi hijo menor fue a la cárcel y me dijo ‘yo quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti como padre‘… gracias a Dios después el tema se aclaró”, expresó, mientras los otros invitados lo consolaron y se acercaron para contenerlo.