Gonzalo Cáceres revela propuesta que le habría hecho Juan Gabriel años atrás

En el matinal Viva La Pipol conducido por Pamela Díaz, Jean-Philipoe Cretton y Felipe Vidal, Gonzalo Cáceres, revelo una anécdota inédita: una particular invitación que Juan Gabriel le habría hecho luego de una entrevista.

De acuerdo al mismísimo Cáceres, Juan Gabriel le propuso tomar tequila en su habitación, no obstante, él rechazó la propuesta.

“Me pasó una cosa con Juan Gabriel, yo tenía un programa y lo entrevisté, me tomó la mano, le gustaron mis joyas, toda la cuestión. Y cuando termina el programa, me dice: ‘¿Vamos a tomarnos un tequila a mi habitación?‘”. A lo que Pamela, asombrada, le respondió “¿Cómo? ¿cómo?“.

Tras repetir la propuesta del cantante Mexicano, continuó: “Estábamos en el programa del “Checho” Hirane que se grababa en el hotel Miramar… no me dijo vamos a comer al comedor del hotel, me dijo que fuéramos a su habitación“.

“Entonces yo le dije ‘qué pena mi amor, pero yo no tomo‘… me tomé una vez un vino con durazno y estuve desmayado cuatro horas, así que yo no tomo, nunca más”, agregó, lo que provocó la risa de los animadores.

“‘¿Y qué vas hacer ahora?‘ me preguntó, y le respondí: ‘no, yo tengo que ir a comer’, porque el programa terminaba tarde. ‘¿Y por qué no comemos en mi habitación?’ me dijo de nuevo“.

Ante esto, los tres animadores quedaron impresionados ante la insistencia de Juan Gabriel. No obstante, el estilista terminó su anécdota: “Yo le dije, ‘mira Juan Gabriel, ¿tú crees que si yo subo contigo a tu habitación, la prensa aquí, que estaba lleno, crees que van a creer que yo estaba jugando al luche, tejiendo arriba?‘”.

“O sea, que yo vaya a tu habitación o vaya a comer contigo… al otro día poco más van a creer que Juan Gabriel me hizo las 120 posiciones, ¿qué sabes tú que iban a poner los periodistas?”, sostuvo.

“Como era muy insistente, le dije, ‘mi amor, mejor seamos amigas no más’ a lo que me respondió ‘me debes una’. “¿Tú crees que le gustaste?”, le preguntó Díaz, a lo que le respondió que “claro” pero que “nada que ver” que hubiese ido.

“La gente me dice ‘ay, pero que eres ridículo, no fuiste, te pudiste haber heredado todos los millones’ y ¿qué me importa mí?”, cerró el estilista entre risas.