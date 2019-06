¿Ahora son amigas? Pampita confesó enviar "amistoso" mensaje a China Suárez tras polémica por foto

Hace casi cuatro años “Pampita“ Ardohain lanzó duras acusaciones de infidelidad contra Benjamín Vicuña, a quien supuestamente habría descubierto intimando con “China” Suárez.

No obstante, Pampita sorprendió en una conversación con el programa trasandino “ShowMatch”, donde confesó que le envió un relajado mensaje a China Suárez.

Esto ocurrió luego de que Suárez compartiera una fotografía donde disfrutaba un alfajor Balcarce, nombre que coincide con apellido del novio de Pampita, Mariano Balcarce.

“Hablé con Eugenia y le dije, ‘no te preocupes, no te enganches con esta’. Esa fue mi respuesta“, partió comentando Pampita, quien luego agregó: “Lo de la foto es algo que se viraliza en redes y empieza a crecer. Tengo entendido que era una foto vieja”.

Tras esto Mirtha Legrand, conductora del espacio, le consultó si habían continuado hablando, a lo que Pampita respondió: “Sí, claro que hablamos. No quería decir públicamente lo que hablamos sobre la foto porque me parece que tiene que ver con la intimidad de la crianza de los chicos, y cuando me han preguntado dije que no tenía idea”.