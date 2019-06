Esposo de Javiera Suárez: "Hago un esfuerzo por mantenerme firme para Pedrito"

El esposo de la fallecida Javiera Suárez volvió a conmover las redes sociales con un sentido relato sobre el cuidado de su hijo.

A pocos días de la muerte de la periodista Cristián Arriagada compartió una fotografía de Javiera diciendo que “como esta imagen te recuerdo, siempre sonriendo, entregando amor y alegría”.

Luego escribió: “Aún no logro comprender tantas cosas, y aunque siempre supimos que esto podía pasar, no hay forma de prepararse emocionalmente para la muerte de la persona que amas. Lo acepto y hago un esfuerzo por mantenerme firme para Pedrito. Estoy feliz de haber podido ser parte de tu milagro y sobrecogido con las infinitas demostraciones de cariño que he recibido”.

“Te prometo vivir el día a día como nos enseñastes haciendo que valga la pena”, continuó.

“Con Pedrito Milagros haremos un esfuerzo para vivir a la altura de la tarea que nos dejastes y continuar tu legado. Te amo para siempre mi Javiera! Te amo para siempre”, finalizó.

