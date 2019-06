"Está como el vino": Camila Recabarren deja la grande al presentar a su joven padre en Instagram

La ex Miss Chile Camila Recabarren presentó a su padre en redes sociales por el Día del Padre, pero más allá del mensaje que dejó en Instagram, lo que más sorprendió fue la jovialidad de él.

“Papá, me has enseñado tanto, aunque muchas veces he aprendido a destiempo, hemos discutido, no hemos estado de acuerdo en muchas cosas, nuestros choques generacionales también no nos han favorecido, pero la comunicación ha sido la clave y sobre todo el amor. Siempre te amaré. Gracias por todo lo que me has dado, y todo lo que hiciste por nosotros 4″, redactó la joven.

La postal sin embargo dejó en evidencia la diferencia de edad por lo que la llenaron de comentarios por lo joven que se ve su padre.

“Está como el vino”, “Queeee joven tú papá Camila!!!”, “Don Rómulo gran hombre y trabajador, se ve joven esa foto, ¿de qué año es, Camila?”, “Qué joven tu papa Cami!”, “Qué joven tú papá Camila!!! parecen hermanos!!!” y “Es muy joven tu papá!” fueron algunos de los comentarios.

La foto obtuvo más de 46 mil “me gusta”.