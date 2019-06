"Fue como una hermana chica": Patricia Larraín comparte emotivo registro junto a Javiera Suárez

View this post on Instagram

He estado desaparecida porque estoy triste, melancólica, me he cuestionado TODO! Ha sido muy potente. Por Dios que cuesta darse cuenta que la vida sigue y que a pesar que uno quiere hacer cambios, no todo va a resultar, porque los tiempos y el entorno no lo permiten.. Quiero desprenderme de ciertas cosas, quiero estar y gozar a mis cercanos, quiero hacer más cosas lindas para enseñarle a todos, quiero reírme más, quiero ponerle atención a lo importante…. pero no falta el imprevisto, la ley de murphy, los problemas, las penas, etc…. . Voy a cerrar esta semana con estas lindas fotos que encontré del año que trabajé con la Javi. Fue el 2008, en SQP. Ella tenía 25 años, una niña… pero simpática, inteligente, divertida, tierna, amorosa, atrevida… Para mí, fue como una hermana chica, ella me contaba todo, me pedía consejos, nos reíamos, yo iba a su casa, fue muy lindo. . Después pasó el tiempo, ella se cambió de trabajo y yo tuve a la Luisa y solo hablábamos, nos nos veíamos casi nunca. . Creció, se realizó como profesional, se casó, fue mamá de un milagro, luchó y le sacó la lengua al cancer por 3 años… ídola! . Ahora nos íbamos a juntar a abrazarnos y nunca pudimos coordinar el día… hasta que se fue. Creo q eso es lo que me tiene mal. Pero quiero ageadecerte @drcristianarriagada por darme el abrazo tú el viernes en la iglesia, de verdad la sentí a través de ti. . Qué bueno lo que hizo la Javi, ayudar a tanta gente, dar ánimo y consuelo a otros, amar a destajo, y hacer pública su enfermedad para que ojalá algún día todos podamos tener acceso a buenos tratamientos para el cáncer. . Linda Javi.. dejas huella, serás inolvidable. . Y para mí, ese año, fuiste una gran amiga y una chispa de alegría diaria. Te quiero 💕 y te recordaré así, como en mis fotos.