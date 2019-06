Juanita Ringeling sorprende con cuerpo pintado para compartir potente mensaje

View this post on Instagram

🇨🇱 Esta es la historia de un país que decidió regalar su soberanía… ¿Qué historia te estás contando tu? Aquí va la mia, la nuestra…con las letras de @momloveart #tpp11 #TePreocupaPoco nuestra autonomía… Atentos a las próximas publicaciones ‼️ #semillaslibres #notpp11 #soberania #accionciudadana #chile #chiledespierta #opinion #actualidad #meimporta #accion #reaccion #marchaporlavida #marchaporlalibertad