VIDEO I Angie Alvarado compartió sensual registro bailando y recibió duros comentarios

View this post on Instagram

El baile no es lo mio claramente, pero escuchando y bailando y apoyando lo nuevo de @mariahangeliq @umusicchile #Perreito 🤭 Te atraves? 💪 Esta buenisima ❤️ #Perreito . . Si va a tirar mierda, eviteselo ya se que no soy bailarina, soy tiesa, algo más? Jajajaja gente tan pobre! Apoyemos que es lo que importa, yo me atreví