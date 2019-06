En traje de baño: Mayte Rodríguez y Diego Boneta fueron paparazzeados durante vacaciones en Italia

La pareja de actores Diego Boneta y Mayte Rodríguez continúan con sus vacaciones en Italia, donde han disfrutado de las costas de la isla Capri.

Si bien en un momento lo intentaron ocultar, durante el último tiempo no han tenido inconvenientes en mostrar su amor más libremente, asistiendo a diversos eventos juntos.

No obstante, unos paparazzis estadounidenses los habrían capturado en un relajante momento donde se encontraban disfrutando del sol sobre un yate.

Fue así como el sitio “Just Jared” compartió esta fotografía en las redes, dando bastante que hablar.

Diego Boneta and girlfriend Mayte Rodriguez enjoy a romantic boat ride while on vacation in Italy: https://t.co/5OWzCISvNX

— JustJared.com (@JustJared) June 18, 2019