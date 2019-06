Critican a nuevo programa de Canal 13 por su horario y tener a "una hija de" en su spot

Canal 13 estrenará este viernes 21 de junio un programa para toda la familia donde los protagonistas son los niños.

Al estilo del espacio infantil que tenía Don Francisco en “Sábados Gigantes”, será ahora Sergio Lagos quien conducirá el programa “¿Qué haría tu hijo?”.

Lo que llamó la atención es que el spot está protagonizado por Emilia, la hija de Eliana Albasetti y Federico Koch.

La menor de tan solo 7 años heredó todo el talento de sus padres y lució su desplante ante las cámaras.

Sin embargo, su aparición también causó críticas al programa. “¿Por que eligen a puros hijos de gente de la tv?”, “Por qué no llevan niños normales? Me refiero a No hijos de famosos”, “Es un programa solo para abc1”.

Al respecto fue el propio Federico Koch quien respondió: ” Te cuento que se grabaron muchos programas de los cuales 1 o 2 fueron con gente farandulera como tú nos llamas, el resto fue por casting”.

“@fede_koch con esto me doy cuenta que esta mas que arreglado no tengo nada contra ti ni tu hija es bella nada que decir pero fome que no le den oportunidad a otros niños que siempre sean los hijos de una verdadera lata”, le respondieron.

Otro de los cuestionamientos fue el horario del programa, pues irá después de Tele13, es decir, desde las 22.30 horas, horario en que la televisión usualmente emite programas para mayores de 18 años: “A la hora que darán el programa, si son de niños debería ser en la mañana o tardes… 😕”, “¿por qué tan tarde?”.

También hubo comentarios que felicitaron el nuevo estelar: “Para verlo con mis bebés 👶🏻 👶🏻”, “Por fin un programa para los más pequeños de la casa”.

Revisa los spots: