"Obviamente era yo la que me iba": Bárbara Lackington reveló lo que no se vio de MasterChef

Esta temporada de MasterChef no ha estado exenta de polémica y la que se ha llevado la mayor parte de las críticas es Bárbara Lackington, quien ahora rompió el silencio.

En entrevista con Intrusos, la modelo realizó severas críticas a la edición del programa, ya que pese a la fama que s le hizo no cree que haya favoritismo por parte de los jueces.

“Nosotros vivimos la experiencia en vivo y en directo. Vimos todos los comentarios. Nada editado”, expresó.

Es así como habló de la eliminación de Jeffry Bastías, revelando que ella lo ayudó y eso no se vio en pantalla, acusando al programa de dejarla “pésimo” ante la audiencia.

“Si Jeffry hubiese emplatado el séptimo plato, la que se iba era yo. Pero no es culpa mía que él no haya emplatado. Además, él me preguntó, ‘¿cuántos platos hay que emplatar?’, y yo le dije ‘siete’. Yo le aposté a mi familia que esa parte no la iban a mostrar, y no lo mostraron. Entonces, me dejan pésimo, ¿cachai? Porque obviamente por sabor, y presentación, era yo la que me iba”, contó la joven.

Esta situación generó quiebres con sus ex compañeros, según relató. “Da un poco de pena, porque para nosotros estar allá 24/7 juntos fue súper agradable. Y ahora con toda esta edición del programa, se han producido quiebres en las relaciones”, concluyó.