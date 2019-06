Fernando Solabarrieta asegura que editaron su polémica frase sobre Junior

Fernando Solabarrieta fue el encargado de transmitir el partido entre Chile y Japón por la Copa América de Brasil 2019.

En ese sentido, el periodista deportivo estuvo involucrado en una polémica, ya que justo cuando los nipones iban a lanzar un tiro libre, el magallánico repitió lo que el portero Gabriel Arias le dijo a Junior Fernandes.

Pero debido al insulto que dijo el arquero, el relator no repitió todo por lo que muchos entendieron “Junior tiene que sacar la tu…”, lo que generó una ola de comentarios en las redes sociales.

Sin embargo, Fernando Solabarrieta se encargó de desmentir la polémica frase, asegurando que alguien había editado el video y que se convirtió en viral.

“Me avisaron cuando terminamos las transmisiones y primero me preocupé. Pensé que en el fragor del partido y la alegría de la goleada, se me había salido un exabrupto. Pero revisé el video y me di cuenta que lo editaron”, sostuvo el periodista en La Cuarta.

Luego justificó que él tenía el retorno muy alto. “Pensé que no había salido al aire y se escuchó clarito… En fin, es parte del fútbol y me encanta que sea así”.

Finalmente Solabarrieta aseguró que se tomó la situación con humor y que le gustaría conocer a la persona que editó el video y que es ingeniosa. “Me dio gusto saber que la chispeza del chileno no se pierde nunca”.