Juanita Ringeling reconoció que Matías Oviedo fue el amor de su vida

Juanita Ringeling será una de las invitadas al programa “Podemos Hablar” que emitirá por Chilevisión este viernes. Allí abordo el difícil quiebre que tuvo con expareja, el actor Matías Oviedo.

La actriz reconoció que el término de la relación “me costó mucho, porque partí muy chica con él, muy intensamente, porque nos fuimos a vivir juntos”.

“Trabajábamos juntos, cantábamos juntos, hicimos series y musicales, teleseries juntos. Era bien ‘junta’ la cosa”, añadió.

Cuando Julián Elfenbein, conductor del programa le preguntó si Oviedo fue el gran amor de su vida, ella contestó que “sí”.

“Cuando uno está formando algo, una familia, es un fracaso grande cuando no resulta”, dijo. Y agregó: “Fue difícil, me compré un pasaje y me fui a vivir afuera”.

