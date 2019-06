"Mucho Gusto" se descargó tras difícil momento vivido por José Miguel Viñuela con vecina de Maipú

El día de ayer una vecina de Maipú increpó a José Miguel Viñuela y la existencia de los matinales luego que el animador saliera a terreno.

“No al TPP, chiquillos. Hagamos conciencia. Aguante los profesores. Aguante los estudiantes. Abajo los matinales que solo nos envenenan la cabeza“, fueron las palabras de la mujer que Viñuela entrevistó.

El animador salió al paso diciendo: “Está como Eli de Caso, diciendo que los matinales valemos hongo“.

La mujer volvió a arremeter: “Hay cosas más importantes poh chiquillos. Tantas cosas por las que luchar. No importa la farándula”.

Si bien Viñuela intentó calmar los ánimos, este episodio fue tema de conversación en la jornada del miércoles en “Mucho Gusto”.

“Bueno mi querido José Viñuela, ayer saliste a la calle como un soldado de las comunicaciones. Nada más que resguardado por tu micrófono. Y te pasaron muchas cosas“, partió comentando Diana Bolocco para dar paso al tema.

Viñuela respondió: “Olvídate. Salí a la calle, yo que iba a celebrar el triunfo de Chile, y me encuentro con protestas...”.

Quien interrumpió este diálogo fue José Antonio Neme, quien si bien validó que la mujer en cuestión tiene derecho a tener la opinión que quiera, defendió el matinal.

“…Asume que toda la gente que está mirando el programa es ignorante. No quiero subestimar a usted que está en la casa. Pero creo que habrá personas que saben cosas y otras que no saben. Pero no creo que todas las personas que miran matinales son ignorantes”, partió comentando.

Luego sumó un segundo punto, donde recalcó que un matinal es un programa de entretención. “…esto no es Stanford. Aquí no radica la obligación de educar directamente a las personas. Aquí hay algo de servicio, algo de entretención. Uno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Podemos bailar un rato y al rato siguiente hablar del 4% adicional de las pensiones”.

Viñuela, el afectado por la situación, luego se sumó al descargo asegurando que notó algo de rabia en ella, contra los medios de comunicación.

“Nosotros tenemos también una labor periodística en este programa. Obviamente que uno se tiene que informar de muchos tópicos que vamos a tocar“, explicó.

Finalmente, quien entregó una última defensa fue el periodista Rodrigo Herrera, quien catalogó el hecho de “virtuoso” por poner el tema en la pauta y la disponibilidad que ellos tienen para hablarlos.

“Acá lo que ocurrió fue un fenómeno virtuoso. Abrimos los micrófonos, escuchamos a la gente y por más que nos puedan encarar frente a algo que no sabemos. Eso no creo que yo que sea lo más luminoso de este ejercicio”, agregó.