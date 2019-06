“Dejá de dar asco en la tele… ¡Y gorreado más encima!”: El ataque de Joche Bibbó a Fernando Solabarrieta

El exchico reality Joche Bibbó se descontroló tras el rendimiento de la selección Argentina en la Copa América. Y el comentarista chileno Fernando Solabarrieta fue víctima de su ira.

El relator deportivo de seguro se encuentra acostumbrado a las críticas tras ser uno de los rostros estelares de los canales que emiten la Copa América. Pero de seguro no esperaba un basureo tan gratuito como este.

Los comentarios futbolísticos de Solabarrieta desencadenaron la ira del exreality de origen cordobés a través de una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram.

“Vení, Solabarrieta! Sácame la basura de mi casa… Dejá de dar asco en la tele. Tenés que ser más parcial”, fue la primera crítica que realizó.

Luego continuó: “¡A vos, viejo, no hay que ser tan fanático, tan parcial para estar ahí! ¡No tan fanático! Si criticás a un jugador de tu selección, ¿tenés miedo que no te inviten al cumpleaños?”

““A ver, ¡criticá a tu selección!… ¡Querés quedar bien con todos! ¡Gil! ¡Sean críticos con todos, hombrecito, pajero!”

““¿Por qué no ponen un ex jugador? No un chavón que lo ve desde afuera. Alguien que estuvo dentro de la cancha…”

““¡Claro! ¿Quién va a ser? El otario Solabarrieta, el pajero, periodista, que cuando nos ganaron la Copa América, se agarraba la pi… diciendo ‘tomen, argentinos’. ¡Pajero, pajero, pajero! ¡Y gorreado más encima!”“.

Aquí puedes ver algunos de sus videos: