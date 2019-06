Mariana Derderian rompió dos corazones al rechazar propuestas de matrimonio

Mariana Derderian contó una curiosa historia de vida en “Bienvenidos”, la cual tiene que ver con el matrimonio y de cuántas veces se lo propusieron y ella se negó.

Ver esta publicación en Instagram Llevamos 13 días Matinaleando! 🌟 Una publicación compartida por Mariana Derderian (@mariana.derderian) el 2 de Mar de 2019 a las 5:15 PST



“Dos personas distintas me lo pidieron, pero tengo un rollo, dije que no, que dilatáramos, que había tantas cosas que hacer antes, que viéramos”, comentó la panelista del matinal de Canal 13.

La actriz justificó su decisión apuntando que si le dicen que algo es para siempre a ella le baja la rebeldía y le dan ganas de salir corriendo.

“No siento que necesite ese rito, si me voy a a quedar con alguien va a ser no más. Yo creo que de verdad con el matrimonio no cambia nada. Es un rito que puedes hacer cualquier día, sentarte, declararte el amor“, agregó Mariana Derderian.

Luego la panelista detalló que en la primera ocasión la relación terminó dañada, mientras que la segunda “se derrumbó después”.